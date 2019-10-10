Захар Прилепин: Я очарован губернатором Рязанской области

В четверг, 10 октября, Рязанскую область посетил писатель, актёр, музыкант, финалист премии «Букер», лауреат премий «Большая книга» и «Человек года», а также руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры» Захар Прилепин. Проект поддерживает активистов народного фронта и их культурные инициативы.

По словам Прилепина, он пришёл в ОНФ, потому что понял, что позиция человека, который не участвует в политике, не очень правильная. Ведь Державин и Салтыков-Щедрин, например, занимались государственными делами, но при этом продолжали писать великие тексты.

– Придя в ОНФ, я заявил, что числиться для красоты здесь не буду. И я выбрал фронт работы, связанный с культурой, – отметил Прилепин.

Прилепин рассказал, что побывал на своей малой родине в Скопине. Здесь он помог восстановить мемориальную доску на доме композитора Александра Новикова и встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Писатель отметил, что беседа с главой региона была очень продуктивной, по всем вопросам, по всем направлениям удалось найти договорённости. Прилепин рассказал, что они обсудили вопросы развития Скопина, застройки Константинова, восстановления Торгового городка.

– Я очарован губернатором Рязанской области, его готовностью работать по всем направлениям. Если бы все работали так, как он, моему счастью не было бы предела, – признался Захар Прилепин.

Прилепин отметил, что необходимо найти ресурсы для развития туристического потенциала Скопина. Он предложил присвоить городу статус регионального поселения исторического значения. Города, которые обладают таким статусом, получают средства на развитие.

С селом Константиново Прилепина связывают самые светлые, лирические воспоминания.

– Есть такое понятие, как «гений места». Когда приезжаешь в Константиново, понимаешь, что Есенин мог родиться только здесь, где всё дышит поэзией. Поэтому я очень остро реагирую на желание некоторых людей заползти с ногами в колыбель русской поэзии, – заявил Прилепин.

Писатель отметил, что не собирается предлагать свои проекты по защите и развитию села Константиново. Его задача, как представителя ОНФ, поддержать проект «Есенинская Русь» и проследить за его законной реализацией.

– Наша задача сохранить то, что должно быть сохранено, – природные ландшафты и есениское наследие, – подчеркнул Прилепин.