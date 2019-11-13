Задержаны рязанцы, повредившие чужие машины на улице Крупской

В Рязани полицейские задержали подозреваемых, которые повредили машины на улице Крупской. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 23 лет и 21-летняя девушка. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Четыре автомобиля, которые были припаркованы на улице Крупской, повредили в ночь со 2 на 3 ноября. У машин оказались порезаны шины, разбиты стёкла, также злоумышленники повредили кузова. Пострадали две иномарки и два автомобиля ВАЗ.



Оперативники выяснили, что в ту же ночь пострадали ещё несколько автомобилей недалеко от места происшествия. В частности, на другой стороне улицы Крупской разбили стекло у ВАЗ-2114, из салона украли магнитолу. Во дворе на улице Костычева обнаружили пострадавший автомобиль ВАЗ-2104. Неизвестные залезли в салон, завели машину, но не смогли разблокировать рулевую колонку и врезались сначала в иномарку, а затем в ограждение.



С улицы Новаторов пропал ВАЗ-2104, позднее машину нашли на другом конце Рязани. Из салона авто пропал комплект зимних шин и дорогостоящее снаряжение для промышленного альпинизма. В салоне оперативники нашли флешку с музыкой и студенческими конспектами, которая пропала у владельца автомобиля ВАЗ-2114 на улице Крупской. Поэтому полицейские сделали вывод, что в обоих случаях орудовали одни и те же преступники.



Подозреваемые – два парня и девушка – попали на записи камер видеонаблюдения. Было видно, что они находятся в нетрезвом состоянии. Оперативники опросили работников и посетителей питейных заведений рядом с улицей Крупской и выяснили, что в одном из кафе между ними и завсегдатаем случился конфликт. Ссора быстро утихла, но бармен хорошо запомним приметы дебоширов.Также работник кафе вспомнил, что эти молодые люди уже не первый раз приходят в заведение и в их визитах есть определенная периодичность. Вполне вероятно, что кто-то из компании работает посменно.



Было решено устроить засаду, в итоге полицейские задержали парня и девушку. А через некоторое время нашли и третьего человека из их компании. Выяснилось, что один из них имеет судимость за кражу телефона.



Выяснилось, что молодые люди вышли ночью из кафе и отправились, как они вспоминают – куда глаза глядят. Сначала они украли магнитолу, разбив стекло в автомобиле, а затем парни решили показать девушке свою удаль и стали бить машины.



Затем они смогли завести один из автомобилей и поехали кататься по городу. После этого девушка пошла домой, а из салона пропало альпинистское снаряжение. Сейчас полицейские выясняют, куда оно делось. Также устанавливаются обстоятельства совершенной ранее кражи из припаркованного на улице Рязани ВАЗ-2112, когда из салона пропали золотое кольцо и смартфон. Полицейские установили, что к этому хищению причастны один из приятелей и их знакомая.



В отношении задержанных возбудили уголовные дела за угон и кражи, кроме того, их привлекут к ответственности за порчу автомобилей.

