Задержанному в Рязани наркораспространителю грозит пожизненный срок

В Рязани сотрудники полиции изъяли у 24-летнего молодого человека более килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Выйти на подозреваемого удалось после того, как полицейские задержали нескольких закладчиков, работавших на один из незаконных интернет-магазинов. По версии следствия, именно задержанный поставлял им «синтетику».



Задерживали подозреваемого в Московском районе Рязани при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром». В квартире неработающего молодого человека нашли два вида порошкообразных наркотических средств в больших и малых упаковках общей массой более 750 граммов. Также там обнаружили весы, респиратор и упаковочные материалы.



Ещё две партии наркотиков рязанец разместил в тайниках на улице Магистральной. Их также нашли и изъяли. В общей сложности правоохранители предотвратили распространение 1,1 килограмма «синтетики».



Уголовное дело на рязанца завели по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

