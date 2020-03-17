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За месяц в Рязанской области выявлено 34 случая ВИЧ

За февраль 2020 года в Рязанской области выявлено 34 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 32 случая — у жителей региона. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Из 32 человек половым путем заразилось – 23, при внутривенном употреблении наркотиков -9 человек. Всего за два месяца текущего года среди жителей области выявлено 57 носителей ВИЧ, из них 37 человек или 65,0% заразились половым путем.

В минздраве напоминают, что узнать свой ВИЧ можно в Рязанском кожно-венерологическом диспансере, в отделение центра СПИД. 

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