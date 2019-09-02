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Юлия Рокотянская поздравила с началом учебного года учеников школы №60

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская поздравила с началом учебного года учеников школы №60. Об этом сообщает сайт Рязанской гордумы.

— Мне особенно приятно поздравить первоклассников. Очень хорошо помню свой первый День знаний, с каким волнением я впервые шла в школу,  как переживали за меня мои родители, — сказала Рокотянская. — Мне хочется пожелать, чтобы все школьные годы прошли для вас интересно, насыщенно, чтобы вы приобрели прочные знания. Вам повезло учиться в очень хорошей школе, у замечательных педагогов. Как выпускница данного образовательного учреждения скажу, что школа № 60 дает хороший старт для будущих успехов и достижений!

От имени депутатов Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская пожелала ребятам отличной учебы и творческого развития, а родителям и педагогам мудрости, терпения и успехов в воспитании детей.

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