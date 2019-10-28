Выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин…» откроется в «Ясной Поляне»

В пятницу, 1 ноября в Государственном мемориальном и природном заповеднике «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» откроется выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин…» из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

На выставке посетители узнают о пребывании поэта в родном Константинове и о его поездке на Кавказ. Все желающие смогут увидеть чернильницу, принадлежавшую Сергею Есенину, его тюбетейку, запонки.

В витринах будут представлены рукописи самых значимых произведений поэта. Среди них лирические стихотворения, посвященные родному дому, цикл «Персидские мотивы», поэма «Анна Снегина». Рядом с автографами – книги, вышедшие в свет при жизни Сергея Есенина: «Персидские мотивы» (1925 г.) и «Страна Советская» (1925), а также четвертый том «Собрания стихотворений Сергея Есенина» (1926 г.), изданный после гибели поэта.

Посетители увидят материалы, связанные с именем Софьи Андреевны Толстой, сохранившей есенинский архив, картины, выполненные рязанскими и московскими художниками: С.А. Епифановым, А.Д. Бурзянцевым, С.Ф. Якушевским и А.М. Титовым. В числе живописных произведений – работы В.И. Калошина и Л.Г. Виноградова, посвященные селу Константиново.

В рамках открытия выставки состоится выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника Сергея Есенина.

Экспозиция будет работать до 1 декабря.