Выплаты земским врачам и учителям полностью освобождены от НДФЛ

В четверг, 19 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс. Согласно законопроекту, единовременные компенсационные выплаты земским врачам и учителям будут полностью освобождены от НДФЛ независимо от их размера.

Напомним, что с 1 января 2020 года были увеличены единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский доктор» и «Земский учитель», переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, районов Крайнего Севера и Арктической зоны до 200 процентов. В результате размер выплат превысил один миллион рублей.

Так, вдвое увеличен размер «подъемных» учителям и врачам, которые в качестве места работы выберут школы, больницы и ФАПы в селах и малых городах – с 1 млн рублей до 2 млн рублей (для учителей и врачей), с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (для фельдшеров).

Кроме того, дополнительные 1,5 млн рублей получат врачи, переезжающие на работу в села и рабочие поселки на удаленных и труднодоступных территориях, список которых утвержден властями регионов.

– Благодаря внесенным поправкам учителя и врачи, решившие работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях, также не будут платить НДФЛ из части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.