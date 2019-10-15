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Вступил в силу приговор рязанке, организовавшей незаконное пребывание иностранцев в России

Вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Рязани в отношении жительницы города, которая обвинялась в организации незаконного пребывания в РФ 45 иностранцев. 

Ранее подробности дела сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Согласно приговору судьи, в период с 14 ноября 2016 года по 1 сентября 2017 года Марина К., являясь участником организованной группы, из корыстных побуждений, путём внесения в уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания заведомо ложных сведений о месте пребывания иностранных граждан и принимающей стороне, в качестве которой выступали юридические лица (адреса, по которым те никогда не пребывали и не работали), организовала незаконное пребывание в Российской Федерации 45 иностранных граждан.

В ходе предварительного следствия обвиняемая давала правдивые показания по существу расследуемого дела и по известным ей обстоятельствам, полностью признавая свою вину и изобличая другого соучастника преступления. Также ею была сообщена информация об ином факте совершения преступления аналогичной направленности. 

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки регионального Управления ФСБ России.  

В судебном заседании Марина К. свою вину и причастность к совершенному преступлению признала в полном объеме, дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Рязани от 13 сентября 2019 года Марина К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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