Врачи поликлиники №14 присоединились к всемирному флешмобу

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Врачи и медицинские сестры поликлиники №14 присоединились к всемирному флешмобу врачей, чтобы напомнить всем пациентам о том, как важно сейчас оставаться дома. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Главный врач поликлиники Андрей Мартынов подчеркнул, что коллектив медучреждения поддержал врачей по всему миру, но добавил призыв «берегите себя».

В ведомстве сообщают, что поликлиника №14 работает в штатном режиме, но приоритетным является осмотр пациентов на дому. Организована доставка лекарств на дом для пациентов льготной категории, сотрудникам поликлиники в этом помогают волонтеры из РязГМУ.