Врачи поликлиники №14 присоединились к всемирному флешмобу

Вера Бочкова
Новости Рязани

В Рязанской области резко похолодает

В ближайшие сутки в Рязанской области ожидается резкое похолодание. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

В Ряжске водитель отвлёкся и снёс бетонный столб

В понедельник, 30 марта, около двух часов ночи у дома №28 на улице Пожалостина в Ряжске произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше
Новости медицины

В рязанской БСМП отменили плановые операции

С 30 марта в Больнице скорой медицинской помощи временно отменили проведение плановых операций. Информация об этом появилась на сайте клиники.
Узнать больше
Новости Рязани

Из-за пала сухой травы в Новомичуринске пришлось частично разобрать старую железную дорогу

Пожар случился днём в промзоне, недалеко от базы ООО «Маталлоресурс». Горечь начало со стороны гаражного кооператива.
Узнать больше
Новости медицины

Врачи поликлиники №14 присоединились к всемирному флешмобу

Врачи и медицинские сестры поликлиники №14 присоединились к всемирному флешмобу врачей, чтобы напомнить всем пациентам о том, как важно сейчас оставаться дома. Об этом...
Узнать больше
-

Врачи и медицинские сестры поликлиники №14 присоединились к всемирному флешмобу врачей, чтобы напомнить всем пациентам о том, как важно сейчас оставаться дома. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Главный врач поликлиники Андрей Мартынов подчеркнул, что коллектив медучреждения поддержал врачей по всему миру, но добавил призыв «берегите себя».

В ведомстве сообщают, что поликлиника №14 работает в штатном режиме, но приоритетным является осмотр пациентов на дому. Организована доставка лекарств на дом для пациентов льготной категории, сотрудникам поликлиники в этом помогают волонтеры из РязГМУ.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Кобылкин рекомендовал запретить весеннюю охоту

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам запретить весеннюю охоту в своих регионах. Об этом...
Узнать больше

Михаил Пронин: Передвижение на личном и рабочем транспорте на данный момент не ограничено

Новости Рязани
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин разъяснил порядок передвижения по региону транспорта юридических лиц – предпринимателей и организаций.
Узнать больше

В России вступают в силу изменения по ОСАГО

Новости Рязани
С 1 апреля 2020 года у российских водителей произойдет перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), новое значение которого будет применяться для расчета стоимости полиса...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Новости Рязани
Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

Общество
У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Полуголая Эмили Ратаковски сфотографировалась с собакой

Кобылкин рекомендовал запретить весеннюю охоту

Михаил Пронин: Передвижение на личном и рабочем транспорте на данный момент не ограничено