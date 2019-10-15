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Рязань

Врач-инфекционист ОКБ им. Н. А. Семашко ответит на вопросы горожан о гриппе


В преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями врач-инфекционист ОКБ им. Н. А. Семашко ответит на вопросы горожан о гриппе. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.
16 октября, в среду, с 12.00 до 15.00, будет открыта горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ по номеру телефона 765503. Общаться с жителями Рязани и Рязанской области будет врач-инфекционист высшей категории Елена Сорока.
Врач ответит на вопросы, касающиеся профилактики гриппа и ОРВИ, расскажет о значимости прививочной кампании, а также напомнит, как правильно подготовиться к вакцинации.

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