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Вооружённый тремя ножами сасовец пытался убить двух женщин

В отношении 44-летнего жителя Сасова завели уголовное дело – его подозревают в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета рФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступление было совершено вечером 8 мая текущего года в селе Борок Шиловского района. Нетрезвый мужчина, вооружённый тремя ножами, ворвался в дом к бывшей жене и попытался порезать ей шею. 31-летняя женщина активно сопротивлялась, кроме того, на помощь ей пришла мать. Нападавший пытался ударить ножом и её, но пострадавшая сумела выбить нож, а затем дебошира скрутили с помощью подоспевших соседей. 

Мужчина находится под стражей, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям – ч.1 ст. 139 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Своей вины дебошир не признаёт. 

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