Во время пожара в Рязани эвакуировали 15 человек

В ночь на пятницу, 10 января, в микрорайоне Канищево в Рязани произошёл пожар.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Интернациональной поступило в 00.06. На место происшествия выезжали 15 сотрудников Государственной противопожарной службы и 5 пожарных машин.



Сообщается, что огнём было повреждено кладовое помещение по всей площади. Из дома эвакуировали 15 человек. К счастью, никто не пострадал.



Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



В паблике Канищево моя территория сообщается, что пожар случился в доме №11Б на улице Интернациональной, рядом с остановкой «Аптека». Сильное задымление было между 7 и 8 этажами девятиэтажки.

