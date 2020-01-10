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Во время пожара в Рязани эвакуировали 15 человек

В ночь на пятницу, 10 января, в микрорайоне Канищево в Рязани произошёл пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании  в многоэтажном жилом доме на улице Интернациональной поступило в 00.06. На место происшествия выезжали 15 сотрудников Государственной противопожарной службы и 5 пожарных машин.

Сообщается, что огнём было повреждено кладовое помещение по всей площади. Из дома эвакуировали 15 человек. К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. 

В паблике Канищево моя территория сообщается, что пожар случился в доме №11Б на улице Интернациональной, рядом с остановкой «Аптека». Сильное задымление было между 7 и 8 этажами девятиэтажки. 

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