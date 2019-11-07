Вечером в центре Рязани произошло ДТП. Есть пострадавший

Вечером в среду, 6 ноября, в Рязани возле дома 80 по улице Введенская произошло ДТП. Об инциденте сообщает сайт регионального УМВД.

По предварительным данным,18-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-2114, столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа» под управлением 28-летнего водителя. Водитель «четырнадцатой» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке иномарке, в следствие чего произошло ДТП.

В результате происшествия 48-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» получила травмы. В медучреждении ей оказали необходимую помощь и отпустили домой.