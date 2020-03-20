В выходные в Рязанской области ожидается снег ﻿

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Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредила об ухудшении погоды.



– Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие дни, с 21 по 24 марта, на подведомственных трассах возможны неблагоприятные погодные условия, – говорится в сообщении.



В Тамбовской, Рязанской и Воронежской областях прогнозируются осадки в виде снега и снега с дождём при температурных колебаниях воздуха от плюсовых до минусовых показателей. В Волгоградской области в отдельных районах возможен мокрый снег.

Дорожные службы предупреждены и приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 430 единиц техники (в Рязанской области — 36, в Тамбовской — 179, в Воронежской — 13, в Волгоградской — 202).



Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи систем метео- и видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог.



ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, соблюдать дистанцию, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.



В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 71-04-32.

