В театре кукол готовятся к премьере сказки для взрослых «Король-олень»

Рязанский театр кукол представит зрителям новый спектакль – «Король-олень». Премьерные показы пройдут 21, 22 и 23 февраля. Публику ждёт немало сюрпризов. Чудесные превращения предполагает не только сюжет. Необычно все: жанр, форма сцены, манера игры, визуальный ряд.

Спектакль «Король-олень» рассказывает историю благородного правителя Дерамо. Ему предстоит жениться. Завидный холостяк должен сделать сложный выбор. Стать королевой мечтают многие, но как понять, кто из них любит его, а кто – власть? Выяснить правду поможет магический «детектор лжи». Так начинается череда чудес и превращений, иногда трагических, но чаще всего смешных. Причем комические эпизоды решены в духе комедии дель арте – «комедии масок». Одна из ее характерных черт – импровизация. Режиссер обещает предоставить артистам максимальную свободу. Некоторые персонажи даже получили возможность говорить «от себя» и дописать текст роли.

Одна из ключевых интриг – жанр постановки. Авторы используют загадочное определение «трагикомическая фьяба». Расшифровать это непривычное для русского уха слово итальянского происхождения можно как «сказку для взрослых». Этот жанр изобрел автор пьесы, Карло Гоцци. Есть легенда, что Гоцци поспорил с коллегами-драматургами о том, что напишет пьесу на самый незатейливый сюжет и добьется колоссального успеха. Так и произошло. Фьяба представляет собой трагикомическую сказку, где сочетаются веселое и грустное, фантастическое и повседневное.

Олег Жюгжда, режиссёр-постановщик спектакля «Король-олень»:

– Настоящая фьяба – это красиво, увлекательно, волшебно. Чем покупал зрителей Гоцци? Он предлагал наивную, почти детскую сказку, очень простую по сути. Взрослой она становилась от того, «как» именно ее рассказывали зрителю. Интрига, романтизм, магия – вот, что делало детскую сказку взрослой.

Метаморфозы, которые переживают герои, получат яркое визуальное воплощение благодаря техническим возможностям, которые дает искусство театра кукол. Трансформация ожидает не только персонажей, но и саму сцену. С залом ее объединит специальный помост, который позволит артистам обращаться непосредственно к зрителям.

Оценить историю «Короля-оленя» и своими глазами увидеть все обещанные сюрпризы рязанский зритель сможет 21, 22 и 23 февраля.