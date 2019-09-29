В театре драмы поставили философский спектакль про Пиноккио

Жизнь прожить не поле перейти. И не море переплыть. В Рязанском театре драмы открыли сезон спектаклем «Переплыть море», простым и одновременно сложным, как сама жизнь.

Спектакль создан по произведению Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Мы привыкли к тому, что Пиноккио – это тот же Буратино. У режиссёра Луизы Гуарро другое мнение на этот счёт. И в её версии Пиноккио – деревянная кукла с длинным носом, которая тоже не хочет учиться, меняет азбуку на билет в театр и ищет приключений в компании двух мошенников, один из которых в рыжей шубе, а другой – в тёмных очках. Канва схожа, наполнение же намного сложнее и глубже.

Пиноккио (Роман Горбачёв) не просто гуляет по свету, он проживает целую жизнь. Он не понимает отца (Александр Зайцев) с его простыми желаниями, как и всем нам не дано до конца понять своих родителей. Он не обращает внимания на мудрого сверчка (Игорь Гордеев) – а часто ли мы сами следуем голосу разума? Он не замечает, как обижает девушку (Анастасия Альмухаметова, Полина Бабаева), которая его любит, – так и в жизни прекрасные феи нередко от горя превращаются в ироничных женщин. Он ищет лишь развлечений, не задумываясь над тем, что шесть четвергов в неделю и каникулы с января по декабрь превращают людей в ослов. И лишь в конце пути Пиноккио понял, что главное в жизни – это забота. Забота необходима всем!

Невозможно не отметить невероятную пластичность Романа Горбачёва и проникновенный голос Арсения Кудри, которые вместе создают внешний и внутренний миры главного героя, такие разные, но совершенно невозможные друг без друга.

Мощную жизнеутверждающую точку в спектакле ставит вальс Арама Хачатуряна «Маскарад».

Огромное количество слоёв и пластов можно найти в этой постановке – отцы и дети, мужчина и женщина, человек и система, жизнь и смерть. Наверняка, каждый зритель дополнит этот список чем-то, что отозвалось именно ему.

«Переплыть море» – спектакль не развлекающий, но побуждающий заглянуть глубоко в себя. А к этому не все бывают готовы. Учитывайте это, когда будете строить планы на вечер.