В среду в Рязани ожидается массовое отключение холодной воды

В среду, 18 марта, в Рязани отключат холодную воду по нескольким адресам. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.



В частности, из-за ремонта водопровода без воды придётся обходиться жильцам домов №№18 корп. 1, 20 корп. 1, 22 корп. 1, 26 корп. 1, 24А (детский сад №71) на улице Островского; домов №№5, 5 корп. 1, 7 корп. 1 (детский сад №87 на улице Черновицкой), а также жильцам домов №№19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1 на улице Полетаева. По этим адресам воды не будет с 09.30 до 16.00.



Больше времени придётся обходиться без воды жильцам посёлка Строитель. Её отключат с 09.00 до 18.30 из-за замены пожарного гидранта и задвижек.



Воды не будет на улицах Качевской, Предзаводской, Поселковой, Дружной. В этот список попали школа №49, детский сад №152, поликлиника №12 детская поликлиника №2. Также воду отключат в деревнях Качево и Мордасово.



С 09.00 до 18.30 к дому №11 на улице Предзаводской будет организован подвоз технической воды.

