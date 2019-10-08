В среду в Рязани отключат холодную воду в нескольких жилых домах, детских садах и школах

В среду, 9 октября, в Рязани будут отключать холодную воду. Как сообщает сайт администрации Рязани, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

С 9.00 до 16.00 воды не будет на ул. Стройкова, д. 25, д. 30, д. 34, д. 36, д. 38, ул. 4-я Линия, д. 34, ул. Л. Толстого, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 3, д. 5 (школа №37), ул. Гоголя, д. 21, д. 23, д. 22/1, д. 24, д. 26, д. 24 корп. 1, д. 19/4, ул. Полетаева, д. 11, д. 11 корп. 1, ул. Чернышевского, д. 7, д. 16а, д. 16, д. 18, д. 20.

С 9.00 до 17.00 без воды придётся обходиться жителям ул. Кремлевский вал, ул. Новослободская, д. с 2 по 24, д. с 1 по 9, пл. Соборная, д. 13, д. 17, д. 17а, д. 17б, д. 15 (школа №4), д. 18, ул. Посадский переулок, ул. Остров, ул. Кремль, ул. Рабочих, ул. Почтовая, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, ул. Соборная, д. 3, д. 7 (лицей №2), ул. Некрасова, д. 3.