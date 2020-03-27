В Спасском районе защитили от огня село Панино

7info
Новости Рязани

Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду

Во вторник в Рязани будут отключать холодную воду. Причина – работы на водопроводе. По сообщению пресс-службы горадминистрации, с 9.00...
Узнать больше
Новости Рязани

Директора муниципальной управляющей компании и его заместителя подозревают в служебном подлоге

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и заместителя...
Узнать больше
Новости Рязани

Из-за пала сухой травы в Новомичуринске пришлось частично разобрать старую железную дорогу

Пожар случился днём в промзоне, недалеко от базы ООО «Маталлоресурс». Горечь начало со стороны гаражного кооператива.
Узнать больше
Новости Рязани

Пожилых рязанцев призывают оставаться дома

Пресс-служба правительства Рязанской области опубликовала новое сообщение оперативной рабочей группы по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Пожилым рязанцам и рязанцам,...
Узнать больше
Культура

Полина Гагарина сообщила о переносе концерта в Рязани

Певица Полина Гагарина сообщила о переносе на осень своего концерта в Рязани. Информация об этом появилась в инстаграме певицы.
Узнать больше
-

В Спасском районе днём в четверг, 26 марта, огонь приблизился вплотную к селу Панино. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». 

–  Огонь пришёл со стороны Оки и за считанные минуты приблизился к населённому пункту, – говорится в сообщении. 

Благодаря быстрой реакции местных жителей, огонь удалось не допустить до жилых домов. На место происшествия приехали три пожарных расчёта из Спасска и один из Мурмина. А первой начала борьбу с огнём местная пожарная дружина.

По словам очевидцев, поля специально поджёг какой-то мужчина, приехавший на мопеде. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы

Гордума
В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы . Соответствующие решения в пятницу, 27 марта, приняты на заседании Рязанской городской Думы. На здании Рязанского...
Узнать больше

Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе

Новости Рязани
Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и...
Узнать больше

Игорь Мурог вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»

Новости Рязани
26 марта депутат Рязанской областной Думы, директор Рязанского политехнического института Игорь Мурог встретился с ветераном Великой Отечественной войны Тамарой Евгеньевной Жантиевой.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов подписал распоряжение об усилении ограничений из-за коронавируса

Новости Рязани
В пятницу, 27 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение №97-рг, согласно которому усиливаются меры, направленные на снижение распространения в регионе...
Узнать больше

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани появится несколько мемориальных досок к 75-летию Победы

Мужчина набросился на врачей, которые госпитализировали его супругу

Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года...