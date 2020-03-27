В Спасском районе защитили от огня село Панино

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В Спасском районе днём в четверг, 26 марта, огонь приблизился вплотную к селу Панино. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



– Огонь пришёл со стороны Оки и за считанные минуты приблизился к населённому пункту, – говорится в сообщении.



Благодаря быстрой реакции местных жителей, огонь удалось не допустить до жилых домов. На место происшествия приехали три пожарных расчёта из Спасска и один из Мурмина. А первой начала борьбу с огнём местная пожарная дружина.



По словам очевидцев, поля специально поджёг какой-то мужчина, приехавший на мопеде.

