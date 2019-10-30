В Сасове задержаны подозреваемые в жестоком убийстве

В городе Сасово задержаны подозреваемые в убийстве 43-летнего местного жителя. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Труп мужчины был найден во вторник, 29 октября, около одного из домов в Сасове. По «горячим следам» задержаны подозреваемые – его знакомые, 1988 и 1989 годов рождения. Один из них имеет судимость.



По версии следствия, вечером в понедельник мужчины выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой двое собутыльников начали избивать пострадавшего. После того, как он умер, подозреваемые скрылись.



Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о помещении задержанных под стражу.

