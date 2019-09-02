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В Ряжске водитель сбил мотоцикл с подростками и сбежал с места ДТП

В городе Ряжске сотрудники ГИБДД установили водителя, сбившего мотоцикл с подростками и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла ночью на одной из улиц города. Мотоцикл под управлением 16-летнего подростка сзади ударил автомобиль, после чего его водитель уехал. В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка мотоцикла – девушка получила травму ноги, её госпитализировали.

Выяснилось, что мотоциклист приехал в Ряжск из соседнего района, прав на управлением мотоциклом он не имеет. Подросток-нарушитель и его родители будут привлечены к ответственности.

Найти водителя, сбившего мотоцикл, не составило труда. При ударе от машины отвалились часть бампера и зеркало заднего вида.  По ним определили цвет и марку автомобиля. Затем было установлено, что в Ряжске таких машин всего три, после чего полицейские проверили адреса их владельцев. В итоге они нашли разбитый автомобиль рядом с домом 34-летнего жителя Ряжска.

По предварительным данным, водитель после ДТП растерялся и решил сбежать. Сейчас проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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