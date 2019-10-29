На главную Рязань Культура В Рязанском выставочном зале в выходные пройдёт «Ночь искусств»
РязаньКультура

В Рязанском выставочном зале в выходные пройдёт «Ночь искусств»

В субботу, 2 ноября, в Выставочном зале пройдёт акция «Ночь искусств». Тема мероприятия – «Метаморфозы» – объединяет работы, высказывания, размышления художников-участников акции.

В программе вечера:
18:00 – перформанс «Желание» Кипарисова Константина (16+)
18:30 – лекция «Педагогика метамодернизма» Чистовой Кати
20:00 – перформанс, звуковая инсталляция MANA (Мананы Оганян)

С 2 по 5 ноября в рамках проекта «Метаморфозы» в Выставочном зале можно увидеть скульптуру Юрия Мистрюкова, фотографии Анны Пашковой Анны и инсталляцию «Белый куб» неизвестного художника.

Акция продлится с 18:00 до 23:00 (вход до 22:00). С 17.30 попасть на «Ночь искусств» можно по единому билету, который стоит 60 рублей.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»