В выставочном зале Рязанского художественного музея прошла «Ночь искусств»

В субботу, 2 ноября, выставочный зал Рязанского художественного музея распахнул свои двери для любителей современного искусства, стартовала Всероссийская акция «Ночь искусств». Главной темой вечера стали «Метаморфозы».

«Ночь искусств» началась с выступления участника театра «Дом» Константина Кипарисова. Он показал перфоманс «Желание». У каждого зрителя выступление вызвало разные мысли. Кто-то увидел рождение и течение жизни, кто-то задумался над женским и мужским «Я», кто-то заметил тяжелую внутреннюю борьбу человека. Константин Кипарисов общался со зрителями пластическими движениями, используя землю, воду, сухую листву, живую розу.

— В перфомансе «Желание» много образов скомбинированы между собой для того, чтобы было больше возможных трактовок. Мне хотелось, чтобы люди могли искать и находить собственные ассоциации, а не давать какую-то четкую историю, — поделился Константин Кипарисов.

Далее состоялась лекция Екатерины Чистовой «Педагогика метамодернизма». В своем выступлении она рассказала, как поддержать ребенка в желании творить и начать что-то создавать.

— Сегодня мы свами собрались поговорить о том, что же такое «педагогика метамодернизма», о новых жанрах, о соединении всего несоединимого, — рассказала Екатерина Чистова.

Завершился вечер двухчасовым перфомансом Мананы Оганян. Она представила звуковую инсталляцию «MANA».

В выступлении звучали стихотворения Алексея Колчева, Елизаветы Сучковой, Вилли Мельникова, Виктора Цоя, Анны Ахматовой. Также присутствовали отрывки из японской лирики.