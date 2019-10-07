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В Рязанском театре драмы спектакль ставит режиссёр из Германии

В Год театра в Рязанском театре драмы было принято решение поставить несколько спектаклей силами иностранных режиссёров. В сентябре рязанцы увидели постановку итальянского режиссёра Луизы Гуарро «Переплыть море». 18 октября состоится премьера спектакля «Добрый человек из Сычуани» режиссёра Тани Вайднер.

Первое знакомство рязанского зрителя с творчеством Вайднер состоялось на I Международном фестивале спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Постановка Тани Вайднер «Коварство и любовь» по трагедии Шиллера оставила самые яркие впечатления у зрителей. Следующим шагом стал совместный проект с Вольфганг Борхерт театром — постановка спектакля «Сердца и ножи» по пьесе Генриха фон Клейста «Семейство Шроффенштейн» (режиссура Тани Вайднер). Спектакль игрался в течение двух сезонов в России и Германии поочередно, шёл на двух языках и был отмечен как весомый вклад в развитие регионального сотрудничества между Россией и Германией.
Сейчас в Рязанском театре драмы начата работа над спектаклем «Добрый человек из Сычуани», и режиссер спектакля Таня Вайднер рассказывает о своём выборе пьесы:

– Это одно из первых произведений Брехта, которое я прочла, ещё будучи школьницей. Я посмотрела очень интересную постановку, и эта история меня очень тронула и волнует до сих пор. В 13 лет я задумывалась, как можно так негативно, так отрицательно смотреть на других людей. Сейчас, практически 30 лет спустя, я думаю, что взгляд Брехта не был негативным, скорее можно сказать – Брехт относился с большой любовью к людям. Я думаю, что проблема, поднятая в пьесе, одна из важнейших социальных проблем в нашей жизни – деньги становятся религией.

Это будет моя третья работа с классическим немецким произведением в России. Поскольку каждый раз я получала совершенно новый опыт, которого не ожидала, то и сейчас надеюсь, думаю, что это будет очень плодотворно.

Спектакль будет идти на русском языке, в нём задействованы ведущие артисты Рязанского театра драмы. А за сценическое оформление отвечает сценограф из Германии Аннетт Вольф.

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