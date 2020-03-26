В рязанском райцентре произошло тройное ДТП

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В посёлке Сараи Рязанской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария случилась в четверг, 26 марта. Один из участников ДТП – водитель автомобиля ВАЗ – рассказал подробности. По его словам, водитель «Лады Весты», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил его. В результате «четвёрка» врезалась в «Весту», а затем в ехавшую по встречной полосе «Оку».

К счастью, в аварии никто не пострадал. В том числе и дети-пассажиры «Лады Весты». Их в салоне было двое.

