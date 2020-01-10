В Рязанском кардиодиспансере открыли кабинет помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью

В Рязанском кардиологическом диспансере открылся кабинет помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. В кабинете будут оказывать амбулаторная помощь, а также проводить профилактическую работу в форме школ для больных.

— Пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями нередко впоследствии страдают хронической сердечной недостаточностью, — рассказал главный врач кардиодиспансера Александр Данилов. — Распространённость этой патологии очень велика, соответственно, необходим особый контроль и наблюдение за такими пациентами. В новом кабинете врач-кардиолог будет подбирать адекватную терапию и определять необходимость исследований для пациентов.

Кабинеты помощи страдающим хронической сердечной недостаточностью откроются также в областной клинической больнице, больнице №11 Рязани и межрайонных медицинских центрах. По словам Данилова, такие кабинеты удобны и для ведения регистра больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи в кардиодиспансере или в федеральных медицинских центрах.

В будущем году в больнице №11 Рязани также планируется открыть целое специализированное отделение для пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью. Все эти меры, по мнению врачей, будут способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

По разным данным, каждый год в России от сердечной недостаточности умирает от 880 до 986 тысяч человек.