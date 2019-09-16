В Рязанском фестивале «Читающий мир» примут участие спикеры из Сербии и Франции

В Рязань на фестиваль национальной книги «Читающий мир» приедет генеральный директор Национальной библиотеки Сербии Ласло Блашкович и французская певица Жеральдин Торрес, об этом сообщила директор Рязанской Областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 16 сентября.

Фестиваль «Читающий мир» состоится с 18 по 21 сентября в Рязанской Областной библиотеке имени Горького. Запланировано около 100 различных мероприятий для взрослых и детей. Участников ждет много интереснейших лекций, театральных и поэтических вечеров, презентаций книг, творческих встреч, круглых столов, телемостов. Будет работать фотозона «Чтение – в фокусе».



В рамках фестиваля впервые в Рязани пройдет велосипедно-самокатный квест «Пушкин» по улицам города. Его главной целью является единство спортивной и культурной деятельности.

– «Читающий мир» проходит в нашем регионе уже в 5 раз. В этом году приедет много новых гостей. Наш фестиваль отличается своей содержательной частью и особой спецификой. Проект будет интересен всем: читателям, издателям, детям, взрослым, библиотекарям, журналистам, творческим людям, — поделилась Наталья Гришина.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится книжная выставка-ярмарка, на стендах которой будет представлено более 4000 наименований из 11 регионов страны.

Также на открытии фестиваля подведут итоги конкурса «Книга года», в которой приняли участие 190 изданий, среди которых 49 – рязанских. Свои продукты представили издатели из Эстонии, Донецкой и Луганской республик и 29 регионов России.