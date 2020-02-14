В рязанской школе №59 модернизировали школьный музей

В школе №59 Рязани прошло торжественное мероприятие в обновлённом музее защитников Отечества. В мероприятии приняли участие депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова и глава администрации города Елена Сорокина. Об этом сообщает сайт гордумы.

На встрече ветеранам и труженикам тыла были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» .

Музей боевой славы, посвящённый дружбе польских и советских ветеранов, был открыт в школе №59 в 1980 году. В 2005 году музей паспортизирован и переименован в музей защитников Отечества. В течение многих лет учащиеся и педагоги школы вели поиск экспонатов, документов. В 2019 году музею были выделены средства на модернизацию из областного и городского бюджетов. За счет этих средств приобретены интерактивная панель, телевизор, ноутбук, тематические стенды.