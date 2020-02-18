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В рязанской школе №17 открылся обновленный музей

Во вторник, 18 февраля, в школе №17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова прошло торжественное открытие обновленной экспозиции музея. Мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к дню рождения маршала Прошлякова.

Школьный музей истории был открыт 15 лет назад – в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основная экспозиция музея была посвящена одному из самых знаменитых выпускников школы – Герою Советского Союза маршалу инженерных войск Алексею Ивановичу Прошлякову. Его сыновья, Борис Алексеевич и Алексей Алексеевич, присутствовали на открытии музея и передали в дар школе личные вещи, парадный мундир и бюст маршала. В том же 2005 году школе присвоено имя маршала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова.

Кроме этого, в музее были оформлены экспозиции, посвящённые учителям и выпускникам школы – участникам Великой Отечественной войны.

В настоящее время музей активно развивается. Он имеет два экспозиционных зала. Музей насчитывает 410 экспонатов, 252 из которых – подлинные.

В этом году в музее была установлена интерактивная доска, расширена экспозиция, куплено новое оборудование. Благодаря поддержке правительства Рязанской области и администрации города Рязани начала свою работу временная экспозиция «Дорога к Победе», была установлена витрина, посвящённая выпускнику школы 1916 года композитору, хоровому дирижеру, Народному артисту Советского Союза, Герою Социалистического труда, Лауреату двух Сталинских премий второй степени Анатолию Новикову. Его песни знает и поёт вся страна, а знаменитая «Смуглянка» уже давно стала визитной карточкой школы №17.

В торжественном открытии обновленного музея приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Гусева, депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова, глава администрации города Рязани Елена Сорокина, представители городского управления образования и РГУ им. Есенина, педагоги и учащиеся школы.

Почетные гости вручили ветеранам и труженикам тыла юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Среди награжденных – Тамара Максимовна Максимова, Анна Андреевна Манушкина, Мария Дмитриевна Масляева, Галина Николаевна Меркулова, Валентина Тимофеевна Панова, Клавдия Михайловна Скворцова, Виктор Васильевич Савушкин, Александра Яковлевна Седова, Нина Дмитриевна Стеняева, Мария Михайловна Стрельникова, Александра Дмитриевна Митрохина.

После официальной части для гостей мероприятия была организована экскурсия в обновленный музей.

  • Елена Сорокина
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