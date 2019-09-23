В Рязанской прокуратуре опровергли школьное правило «Звонок для учителя»

Прокуратура Михайловского района в ходе проверки опротестовала локальный акт, закрепляющий школьное правило «Звонок – сигнал для учителя». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что приказом директора МОУ «Чапаевская СОШ» утверждены «Правила поведения учащихся в школе». Пунктом 2.6 определено, что звонок об окончании урока даётся для учителя. И только учитель может объявить об завершении занятий. До этого момента учащиеся не могут покинуть класс.

Данное правило противоречит СанПиН 2.4.2.2821-10. В документе говорится, что урок не может длиться более 45 минут. Для учащихся первых классов – с сентября по декабрь 35 минут, с января по май 40 минут.

Таким образом, правило в Михайловской школе нарушает право учащихся на отдых во время перемены. Также Правила нарушают право учащегося на свободный труд, закреплённый 37 статьёй Конституции РФ.

В Конституции говорится, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Аналогичные положения закреплены ст. 4 Трудового кодекса РФ.

Нормы труда для учащихся также закреплены в ФЗ «Об образовании в РФ». В соответствии с ч.4 ст.34 данного акта, обучающихся без их согласия (и согласия родителей) нельзя привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой. К слову, правила уборки в классе и в столовой, непредусмотренные образовательной программой, также закреплены в документе (п.3.1).

По итогам проверки на локальный акт Михайловской школы был принесён протест. Акт прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.