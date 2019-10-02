В Рязанской области за сутки в ДТП пострадало 14 человек

За минувшие сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 14 человек получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Так же было зафиксировано 5410 нарушений правил дорожного движения, в 10 случаях из которых водители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 11 протоколов об административном правонарушении было выписано водителям автобусов и 34 – пешеходам.

Выявлено 10 нарушений в содержании улично-дорожной сети.