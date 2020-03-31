В Рязанской области за нарушения правил охоты оштрафовали 19 человек

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В Рязанской области сотрудники Росгвардии проводят оперативно-профилактическую акцию «Весенняя охота». Уже проверены более 100 охотников. 19 человек оштрафовали за нарушения правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.

Рейды по охотничьим угодьям Рязанской области будут проводиться в течение всего сезона охоты.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают, что в период охоты каждый охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов и путёвку в конкретное охотхозяйство.

Во время охоты запрещено:

– применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;

– применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;

– открывать огонь по дичи близ электропроводов;

– открывать огонь по информационным знакам;

– носить оружие в состоянии алкогольного опьянения (влечет ответственность в виде административного штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию оружия).