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В Рязанской области за минувшие выходные выявлено более 14 тысяч нарушений ПДД

С 27 по 29 сентября в Рязанской области сотрудниками ГИБДД выявлено 14899 нарушений правил дорожного движения. В 35 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Также 22 протокола об административном правонарушении было составлено для водителей автобусов и 90 – для пешеходов.


Кроме того, на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых погибло два человека, девять получили травмы разной степени тяжести.

Выявлено 10 нарушений в содержании улично-дорожной сети.

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