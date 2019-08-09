На главную Рязань Происшествия В Рязанской области вынесен приговор мужчине, изнасиловавшему свою 5-летнюю внучку
РязаньПроисшествия

В Рязанской области вынесен приговор мужчине, изнасиловавшему свою 5-летнюю внучку

Вынесен приговор 48-летнему жителю Московской области, который обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении 5-летней внучки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Преступление было совершено в одном из населённых пунктов Рязанской области в ночь на 28 февраля. Мужчина находился в гостях у дочери. Выпив, он совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки. О произошедшем в полицию сообщила мать девочки. 

В ходе суда и следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся. 

Суд принял решение отправить его в колонию строго режима на 14 лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области вынесен приговор мужчине, изнасиловавшему свою 5-летнюю внучку

Дело обвиняемого в убийстве матери рязанца передали в суд

В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды

Что посмотреть в Рязани в выходные

На улице Полевой в Рязани запретят остановку транспорта

Госбанк в Рязани: новые рыночные условия

В Рязани осудили убийцу, укравшего у жертвы 8 тысяч рублей

В Рязани состоялся торжественный приём, посвящённый 80-летию Дня физкультурника

В Рязани продолжают прочищать ливневую канализацию

В Рязани продолжают награждать спортсменов и физкультурников

Группа компаний «ЕДИНСТВО» получила награды в честь Дня строителя

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды вечером в пятницу

Шедевр пяти архитекторов

Накануне Дня строителя «Зелёный сад» подвёл итоги конкурса художников

В Рязанском районе снесут забор, мешающий проехать к Оке

«Рязань-ВДВ» сыграет с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Внезапное «отключение»: Под Рязанью водитель протаранил чужое авто

В Рязани ребёнок получил ожоги, забравшись на крышу поезда

Уголовное дело рязанки, выбросившей ребёнка в мусорный контейнер, передано в суд