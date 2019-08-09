В Рязанской области вынесен приговор мужчине, изнасиловавшему свою 5-летнюю внучку

Вынесен приговор 48-летнему жителю Московской области, который обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении 5-летней внучки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Преступление было совершено в одном из населённых пунктов Рязанской области в ночь на 28 февраля. Мужчина находился в гостях у дочери. Выпив, он совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки. О произошедшем в полицию сообщила мать девочки.



В ходе суда и следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся.



Суд принял решение отправить его в колонию строго режима на 14 лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

