В Рязанской области временно ограничат проведение личных приёмов граждан ﻿

Согласно методическим рекомендациям министерства труда и социальной защиты Российской Федерации оперативной рабочей группой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принято решение временно ограничить в Рязанском регионе проведение руководителями органов власти личных приёмов граждан.



Такие рекомендации направлены во все центральные исполнительные органы государственной власти и подведомственные им учреждения, администрации муниципалитетов. На сайтах ЦИОГВ, их официальных страницах в социальных сетях поручено разместить данную информацию для жителей Рязанской области.



Гражданам рекомендуется обращаться с вопросами и предложениями в письменной форме, в том числе используя интернет-приёмные либо любые другие доступные электронные площадки.

