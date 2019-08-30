В Рязанской области возбудили уголовное дело после лесного пожара в Сельцах

Прокуратурой Рыбновского района проведена проверка причин распространения лесного пожара в районе с.Сельцы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что 19 июня в Рыбновском районе произошло возгорание травяной подстилки и поваленных сухостойных деревьев лесного массива, которое в дальнейшем распространилось на лес, граничащий с лесным участком ГКУ РО «Криушинское лесничество», в связи с чем, пожар перекинулся на указанный участок.

В ходе распространения лесного пожара огнём были повреждены лесные насаждения в 24 кварталах Хворостовского участкового лесничества ГКУ РО «Криушинское лесничество» на общей площади более 600 га.

Как показала проверка, причиной распространения пожара послужило неисполнение требований законодательства в сфере охраны лесов от пожара, обусловленных ненадлежащем исполнением своих должностных обязанностей должностными лицами ГКУ РО «Криушинское лесничество» и ГБУ РО «Пожлес», что повлекло причинение Российской Федерации особо крупного ущерба на сумму почти 180 млн. рублей.

По итогам проверки прокуратура Рыбновского района направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.1.1. ст.293 УК РФ (халатность).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

