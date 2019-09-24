В Рязанской области состоялся поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…»

22 сентября в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе в рамках «Есенинских дней» состоялся IX Межрегиональный есенинский поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…». В нём приняли участие 120 юных поэтов и чтецов. Они исполняли стихи и прозу Сергея Есенина, авторские произведения.

В жюри конкурса вошли член Союза театральных деятелей России, режиссер, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств Рязанского филиала Московского государственного института культуры и кафедры социологии РГУ имени С.А. Есенина Роман Маркин, член союза журналистов России, победитель Всероссийского конкурса молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов – XXI век», победитель областного творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль» Вероника Шелякина, научный сотрудник отдела Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в городе Спас-Клепики Татьяна Зотова.

Своё выступление конкурсантам, их родителям и педагогам подарил народный хор «Узорочье» Клепиковской детской школы искусств под руководством Елены Широковой.

Ребята побывали на экскурсии по учительской второклассной школе и приняли участие в мастер-классах.

По итогам прослушивания многие юные таланты заслужили высокую оценку. Лучшим чтецам и начинающим авторам вручили дипломы и подарки. Но, по мнению членов жюри, в конкурсе главное – не победа, а участие. Ведь дети не только проявили свое творчество, но и прикоснулись к миру есенинской поэзии. А это обязательно пригодится им в дальнейшей жизни.

– Хочется верить, что всякий раз, обращаясь к поэтическому слову, мы будем становиться добрее сердцем и чище душой, – говорит Роман Маркин. – Хочется поблагодарить не только участников, но и педагогов, родителей. Потому что без их терпения, внимания и заботы дети вряд ли смогут чего-то достичь в жизни.

Второе прослушивание участников IX Межрегионального есенинского поэтического фестиваля-конкурса «По-осеннему шепчут листья…» пройдет 28 сентября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Также в этот день в Константинове состоится презентация проекта по организации и проведению цикла просветительских мероприятий на основе традиций родины С.А. Есенина.