В Рязанской области проходит фестиваль гончаров

В Скопине проходит VII Международный фестиваль гончаров. Участие в нём принимают около 200 мастеров. Для них организованы конкурсы и соревнования по гончарному мастерству, а для гостей – насыщенная развлекательная и познавательная программа.

Фестиваль проводится один раз в три года и начинается с традиционного шествия по улицам Скопина.

В программе фестиваля –ярмарки гончарных изделий, мастер-классы для туристов, выставки, шоу-перфомансы детской хореографической школы, краеведческие квесты, театрализованные экскурсии, выступления народных коллективов и спектакли Молодежного театра «Предел».