В Рязанской области появилось дерево-памятник живой природы

В Рязанской области установили памятную табличку около дерева-памятника живой природы Всероссийского значения «Дуб черешчатый». Дереву, которое растёт на территории дома-музея И.П. Пожалостина в Солотче, 115 лет. Его высота – не менее 21 м, а диаметр ствола на высоте 1,3 м – 1,1 м, сообщает сайт регионального правительства.

Министр природопользования Сергей Абрамов отметил, что это уже второе уникальное дерево, которое в рамках Всероссийской программы стало памятниками живой природы.

– Мы и дальше продолжим эту важную работу по поиску старовозрастных деревьев родного края! – подчеркнул Сергей Абрамов.

Первым «Деревом – памятником живой природы» стал 86-летний тополь бальзамический. Он растёт в селе Константиново Рыбновского района на территории ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина».