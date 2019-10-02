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В Рязанской области пойманы 636 должников с неоплаченными штрафами

С 16 по 26 сентября в Рязанской области сотрудники ГИБДД проводили рейд «Должник». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Главной задачей данного мероприятия является сокращение задолженностей по административным штрафам, а также установление личности граждан, которые имеют неоплаченные штрафы.

За 10 дней было составлено 636 протоколов за неуплату административного штрафа.

Все дела об административных правонарушениях были направлены в мировой суд.

В результате проверки к 66 гражданам было применено наказание в виде административного ареста, 285 человек принудили к обязательным работам, а 143 человека заплатят штраф.

В период проведения мероприятия сотрудниками полиции совместно с ФССП взыскано штрафов на сумму 85 тысяч рублей.

Проверочные рейды продолжаются.

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