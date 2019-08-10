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В Рязанской области обнаружены ещё три «резиновых квартиры»

В Рязанской области участковые вместе с сотрудниками подразделений по вопросам миграции выявили три факта фиктивной постановки на учёт граждан Республики Узбекистан.

В Рязани 45-летний мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире 30-летнюю гражданку Республики Узбекистан.

В Касимовском районе 35-летняя жительница деревни Лазарево фиктивно поставила на учёт в своём доме 27-летнего гражданина Республики Узбекистан.

В Александро-Невском районе 47-летний рязанец фиктивно зарегистрировал 22-летнего узбека в своём доме в поселке Каширин.

Теперь всем предприимчивым хозяевам грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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