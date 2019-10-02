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В Рязанской области мужчина угрожал задушить свою возлюбленную в автомобиле

В селе Щетиновка Михайловского района мужчина угрожал задушить 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась жительница Михайлова с заявлением, что ее пытался задушить бывший сожитель.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина действительно угрожал убийством. Такое деяние является уголовно-наказуемым.

По версии следствия девушка решила прекратить все отношения с бывшим возлюбленным. Ему это не понравилось, мужчина постоянно испытывал чувство ревности и пытался вернуть возлюбленную. Во время очередной попытки, которая происходила в машине жительницы Михайлова, мужчина вспылил, набросил на шею девушки телефонный провод и пригрозил задушить, если она не вернется к нему.

В отношении жителя села Щетиновка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ и предусмотрено наказание в виде принудительных работ до 2 лет, либо – лишение свободы до 2 лет.

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