Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ГИБДД

В среду, 11 сентября, Клепиковский районный суд вынес приговор жительнице Москвы за попытку дать взятку в размере 100 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД по Клепиковскому району. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что 17 июня 2019 года в 21:20 на участке автодороги Спас-Клепики – Макеево – Задне-Пилево женщина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, была задержана сотрудниками ГИБДД.

На следующий день, 18 июня, находясь в служебном кабинете начальника ГИБДД Клепиковского района, нарушительница предложила ему взятку в размере 100.000 рублей за то, чтобы ее не привлекли к административной ответственности. Однако дело не увенчалось успехом, взятка не была принята. Вследствие чего, женщину задержали сотрудники полиции с применением специальных технических средств.

Приговором Клепиковского районного суда жительница Москвы признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Сумма, предназначенная в качестве взятки, конфискована и обращена в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.