В Рязанской области из-за пала сухой травы сгорело отделение почты

-

В воскресенье, 29 марта, в Шиловском районе произошёл пожар. Горела сухая трава. Из-за пожара полностью уничтожено отделение почтовой связи Дубровка.

Люди на пожаре не пострадали. Как сообщили в УФПС Рязанской области, происшествие не отразится на населении, все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме. Пенсии и пособия будут доставлены почтальонами в соответствии с графиком, утвержденным Рязанским региональным отделением пенсионного фонда РФ.

Обслуживание клиентов будет временно осуществляться мобильной группой Шиловского почтамта.

В настоящее время вопрос о предоставлении помещения для размещения почтового отделения решается с администрацией муниципального образования.

По вопросам: связанным с обслуживанием, просьба обращаться по телефону горячей

линии и 8 (4912) 27-49-22.