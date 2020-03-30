В Рязанской области из-за пала сухой травы сгорело отделение почты

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В воскресенье, 29 марта, в Шиловском районе произошёл пожар. Горела сухая трава. Из-за пожара полностью уничтожено отделение почтовой связи Дубровка.

Люди на пожаре не пострадали. Как сообщили в УФПС Рязанской области, происшествие не отразится на населении, все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме. Пенсии и пособия будут доставлены почтальонами в соответствии с графиком, утвержденным Рязанским региональным отделением пенсионного фонда РФ.

Обслуживание клиентов будет временно осуществляться мобильной группой Шиловского почтамта.

В настоящее время вопрос о предоставлении помещения для размещения почтового отделения решается с администрацией муниципального образования.

По вопросам: связанным с обслуживанием, просьба обращаться по телефону горячей
линии и 8 (4912) 27-49-22.

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