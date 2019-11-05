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В Рязанской области будут судить мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии

Рязанский межрайонный отдел СУ СК РФ по региону завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Спасского района. Мужчину обвиняют в совершении «насильственных действий сексуального характера» (ч.1 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Удалось установить, что 42-летний обвиняемый в июле 2019 года распивал алкогольные напитки в компании знакомых в Спасском районе. Во время застолья он предложил одной из знакомых женщин вступить с ним в интимные отношения. Та отказалась. Тогда мужчина попытался её изнасиловать. Женщина попыталась убежать, но рязанец догнал её и избыл, а затем совершил иные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся.

Полицейские нашли обвиняемого и задержали. По ходатайству следователя судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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