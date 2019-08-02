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В рязанской больнице №4 пациентов лечат с помощью генно-инженерной биотерапии

В гастроэнтерологическом отделении Рязанской городской клинической больницы №4 пациентов лечат с помощью генно-инженерной биологической терапии.  Запоследние три инновационный метод помог семидесяти больным. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Такое лечение получают пациенты, страдающие язвенным колитом и болезнью Крона. Стоимость курса составляет около 1 миллиона рублей в год на человека, финансирование осуществляется из бюджетов региона и ТФОМС, уточняют в ведомстве

Большинство пациентов, получающих генно-инженерную биологическую терапию в больнице №4, люди трудоспособного возраста от 17 до 40 лет. В результате лечения их самочувствие значительно улучшилось. Одна из первых больных стала матерью и теперь воспитывает малыша, которого родила без осложнений.

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