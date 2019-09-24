В Рязани запущен марафон в поддержку института культуры

С 23 по 29 сентября в Рязанском институте культуры проходит марафон в поддержку ВУЗа, об этом редакции 7 info сообщили преподаватели и студенты.

Марафон пройдет на нескольких площадках Рязани и области, будет состоять из различных творческих мероприятий. Выпускники и студенты кафедры хореографии выступят с концертом «Культурное движение», рязанские музыканты и поэты устроят квартирник «Мы культура», студенты-актеры покажут спектакль «Мильонщики». Кроме того, будет работать выставка художественных работ «Мастер-класс по живописи».

Фасад здания института культуры украсили воздушными шариками для привлечения внимания к данному мероприятию.