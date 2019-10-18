В Рязани закрыли маршрут №31

В Рязани отменили маршрутку №31. Об этом в эфире телеканала город сообщил начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно.



По словам Михно, маршрут №31 на 90% дублировал маршрут №47. Ещё одна причина его закрытия – окончание временных разрешений на работу у перевозчика. Кроме того, этот маршрут обслуживался автобусами малой вместимости, при этом маршрутки были не совсем новыми. Поэтому было принято решение заменить на новые машины на автобусы средней вместительности.



По словам Михно, возрождать маршрут №31 не собираются. В Дягилево так и будет ездить маршрутка №47.

