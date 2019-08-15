В Рязани задержан водитель, скрывшийся после наезда на женщину

В Рязани сотрудники полиции установили личность и задержали водителя, скрывшегося после наезда на женщину. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



ДТП произошло в четверг, 15 августа, в час дня во дворе дома №11 по улице Тимакова. Автомобиль, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 71-летнюю жительницу Рязани. После этого водитель покинул место ДТП, а пенсионерку доставили в больницу.



Полицейские вычислили, что наезд на рязанку совершил автомобиль «Сузуки SX4», за рулём которого находился 32-летний житель Рязани. По факту случившегося проводится проверка.

