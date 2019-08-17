На главную Рязань Происшествия В Рязани задержан бывший участник «слоновской» ОПГ
РязаньПроисшествия

В Рязани задержан бывший участник «слоновской» ОПГ

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на улице Великанова, хозяин которого в прошлом был активным участником «слоновской» ОПГ. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. 

Полицейские получили информацию, что в одном из домов на улице Великанова систематически собираются лица для совместного употребления синтетических наркотиков и героина. При поддержке отряда спецназа «Гром» в квартире была проведена санкционированная судом проверка. В момент визита правоохранителей там находились 48-летний хозяин и две девушки в возрасте 21 и 18 лет. Все имели признаки наркотического опьянения. Также в квартире были обнаружены предметы, которые используют для приёма наркотиков.

Хозяин квартиры имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он был активным участником «слоновской» ОПГ, имеет судимость по этому делу за бандитизм. В дальнейшем его судили за наркопреступления. На свободу он вышел несколько месяцев назад.

В отношении рязанца завели уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств). Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани задержан бывший участник «слоновской» ОПГ

Субботнее утро в Рязани началось с метеопредупреждения от МЧС

Рязанцы увидели шоу «Огонь от кутюр»

В Рязани выступил уличный театр «Пластилиновый дождь»

Артисты «Антикварного цирка» научили рязанцев ходить на ходулях и вращать хулахуп

В Рязани обсудили воспитание детей с помощью театра

В рамках Форума древних городов прошёл гала-концерт конкурса «Рязанскую понёву за кремлём видно»

Артисты из Петербурга показали рязанцам, как проходят выходные на Марсе

В Рязани театр из Узбекистана покажет «Свадьбу по-бухарски»

Рязанцам продемонстрировали коллекцию одежды «Культурный код»

В Рязань приехали ходулисты из Евпатории

Реп и Пушкин. В Рязани покажут новую версию «Выстрела»

Артисты из Кипра привезли «Шляпу, полную дождя»

Артисты из Болгарии покажут в Рязани спектакль, который переводится как «Замуровывание»

Рязанцы увидели пластический спектакль московского театра «Затерянный караван»

В Рязани оперативно поменяли прохудившуюся крышу автобусной остановки

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани маршрутка попала в ДТП

В пятницу в Рязани сгорел автомобиль

В Скопинском районе сгорел жилой дом