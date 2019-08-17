В Рязани задержан бывший участник «слоновской» ОПГ

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона на улице Великанова, хозяин которого в прошлом был активным участником «слоновской» ОПГ. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.



Полицейские получили информацию, что в одном из домов на улице Великанова систематически собираются лица для совместного употребления синтетических наркотиков и героина. При поддержке отряда спецназа «Гром» в квартире была проведена санкционированная судом проверка. В момент визита правоохранителей там находились 48-летний хозяин и две девушки в возрасте 21 и 18 лет. Все имели признаки наркотического опьянения. Также в квартире были обнаружены предметы, которые используют для приёма наркотиков.



Хозяин квартиры имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он был активным участником «слоновской» ОПГ, имеет судимость по этому делу за бандитизм. В дальнейшем его судили за наркопреступления. На свободу он вышел несколько месяцев назад.



В отношении рязанца завели уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств). Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

